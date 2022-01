FOTO - Insigne, ci siamo! Il Toronto pubblica la definizione di "tiraggiro" ed il gol al Belgio

E' il grande giorno dell'annuncio di Lorenzo Insigne al Toronto. Il club canadese, intorno alle 15, ufficializzerà infatti l'acquisto dell'attaccante dal Napoli che di fatto poi si unirà alla squadra soltanto dal prossimo luglio. Un colpo ad effetto del Toronto, che è destinato a far rumore in tutto il mondo. Nel frattempo, però, la stessa società ha twittato in questi minuti una piccola anticipazione - o meglio un primo indizio - in vista di domani: citando la definizione dell'enciclopedia Treccani, infatti, nel tweet viene riportata la definizione di "tiraggiro", il marchio di fabbrica di Insigne riconosciuto da tutti: "FRIDAY'S WORD OF THE DAY - Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir", il messaggio con allegata l'immagine del gol di Insigne al Belgio nell'ultimo Europeo.