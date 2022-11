FOTO - Nuova maglia per dicembre: c'è una renna natalizia sullo sfondo azzurro

GIOVANILI ITALIA UNDER 15, ULTIMO RADUNO: CONVOCATI 5 TALENTINI DEL NAPOLI Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud LE ALTRE DI A "FINALMENTE UNA BELLA NOTIZIA", TIFOSI JUVE ESULTANO ALLE DIMISSIONI DI AGNELLI Le reazioni dei tifosi della Juventus, sui social e sui forum dei gruppi organizzati, non sono tardate ad arrivare dopo le storiche dimissioni di Andrea Agnelli Le reazioni dei tifosi della Juventus, sui social e sui forum dei gruppi organizzati, non sono tardate ad arrivare dopo le storiche dimissioni di Andrea Agnelli