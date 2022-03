FOTO - Nuova maglia per il Napoli! Col Milan arriva il rosso "Special Edition" col volto di Diego

Nuova maglia per il Napoli. Contro il Milan non ci sarà l'azzurro, la formazione allenata da Spalletti sarà di rosso vestita

Nuova maglia per il Napoli. Contro il Milan non ci sarà l'azzurro, la formazione allenata da Spalletti sarà di rosso vestita per affrontare la squadra di Spalletti. La maglia fa riferimento a quelle speciali dedicate a Maradona, la presentazione social è avvenuta pochi minuti fa.

"Il Napoli presenta l’ultima maglia della stagione dedicata al Mito, una Special Edition, firmata EA7, per rendere nuovamente omaggio al DIOS, che verrà indossata in occasione del Match Napoli-Milan. Questa volta il rosso sarà protagonista, colore che rappresenta la quarta divisa della squadra.

La nuova maglia dedicata a Maradona sarà messa in vendita Giovedì 3 Marzo dalle ore 18:00 sul Web Store SSC Napoli, sull’ Amazon Brand Store, negli OfficialStore SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori. Il mito di Diego rivive nell’infinita passione dello stadio Maradona”.