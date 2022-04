FOTO - Osimhen tranquillizza tutti sui social: "Ragazzi ci vediamo domenica!"

Victor Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta d'allenamento odierna per un risentimento alla coscia sinistra

Victor Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta d'allenamento odierna per un risentimento alla coscia sinistra. Preoccupazione in casa Napoli ma è lo stesso calciatore a tranquillizzare tutti scrivendo sui social: "Ragazzi ci vediamo domenica". Fonte ufficiale per stare tranquilli: Osimhen con la Fiorentina ci sarà. Ecco il suo tweet: