FOTO - Pépé, terminate le visite mediche: ivoriano al centro sportivo dell'Arsenal per la firma

Tutto pronto per il passaggio di Nicolas Pépé all'Arsenal! Come riportato dal quotidiano britannico The Sun, il giocatore ivoriano ha terminato le visite mediche e dunque dovrà soltanto firmare il contratto che lo legherà all'Arsenal. I gunners sborseranno nelle casse del Lille quasi 80 mln di euro. Il quotidiano ha pubblicato anche alcuni scatti che ritraggono Pépé al termine delle visite mediche, al quale è stata consegnata una sacca proprio di casa Arsenal.

Nicolas Pepe clutches Arsenal bag after completing his medical https://t.co/7ng9p0xDW7 pic.twitter.com/i6oksPUCG2 — The Sun Football (@TheSunFootball) July 30, 2019