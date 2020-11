FOTO - Posizioni medie Lega: ecco il modulo interpretato con Zielinski

Zielinski cambia volto al Napoli: 4-3-3 o 4-2-3-1? Sono solo numeri, è vero, ma i grafici della Lega di questa mattina aiutano a capire. Con il polacco in campo, un centrocampista, il Napoli anche nei concetti - senza Osimhen - è sembrato tornare al 4-3-3. Questo il modulo interpretato dagli azzurri contro la Roma. Nel primo grafico, le posizioni medie complessive, si nota la posizione di Zielinski da mezzala sinistra con Demme centrale, Fabian a destra e Insigne vicinissimo a lui per dialogare.

Quando il Napoli attaccava, secondo grafico, la posizione media di Zielinski non cambiava: restava sul centrosinistra, con Insigne vicino e Lozano a destra che attaccava la profondità diventando l'uomo più avanzato del Napoli. Chiaro però che il polacco aveva libertà di strappare centralmente, come sottolineato da Gattuso: "In possesso non era centrocampo a 3, ma 2 + 1", alternandosi anche con Fabian e da qui probabilmente una media complessiveapiù bassa.

In fase passiva, terzo grafico, il Napoli si compattava con il solito 4-5-1 con Zielinski comunque nella stessa identica posizione, scortato da Insigne che rientrava fino alla linea di metà campo.