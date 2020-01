FOTO - Striscioni contro Sarri: "Gobbo bastardo! Ne hai dette tante e poi ti sei calato le mutande!"

Il 26 gennaio 2020, ossia oggi, per la prima volta Maurizio Sarri farà ritorno al San Paolo dopo lo splendido triennio trascorso in azzurro. Lo farà seduto sulla panchina della Juventus, l'acerrima rivale del Napoli. Lo farà da primo in classifica e senza il timore del clima che lo attenderà. Come si comporteranno i tifosi? Qualche fischio, è ovvio, ci sarà.

E qualche striscione era da mettere in preventivo. All'esterno del San Paolo la Curva A ne ha esposto uno contro il tecnico di Figline Valdarno, ma anche in altri punti della città - come al Maschio Angioino - ci sono delle scritte dedicate all'ex tecnico azzurro: "Sarri, gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande!".