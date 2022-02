FOTO&VIDEO - Napoli in ritiro in un hotel in centro: i tifosi caricano la squadra con cori e striscione

Il Napoli è arrivato in ritiro in un hotel in centro ed è stato accolto da un centinaio di tifosi all'esterno della struttura. Tra i più rumorosi quelli del gruppo organizzato 'Ultras 72', che hanno dato il benvenuto alla squadra con cori di incitamento e uno striscione che recita: "Notte prima dell'esame".

Che carica

Al Maradona arriva l'Inter, uno scontro diretto per chi crede allo scudetto, e i supporters azzurri ci credono eccome. "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione" è uno dei tanti canti che si è più volte ascoltato in questi minuti. I tifosi caricano la squadra a pallettoni: domani una delle gare più attese dell'anno.