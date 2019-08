FOTO&VIDEO TN - Llorente è arrivato a Villa Stuart: ora le visite mediche, poi la firma

Il colpo in attacco è arrivato. Visite mediche con il Napoli per Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo, svincolato dopo l'esperienza al Tottenham, è arrivato pochi secondi fa a Villa Stuart per sostenere i test fisici di rito. Poi ci sarà la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. Ieri il suo sbarco in Italia, con tanto di accoglienza di alcuni tifosi azzurri. E' pronto alla nuova esperienza. E il suo sorriso prima delle visite mediche la dice lunga sulla sua voglia di vestirsi d'azzurro.