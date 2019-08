FOTO&VIDEO TN - Terminate le visite mediche di Llorente: ora la firma sul contratto

Visite terminate per Fernando Llorente a Villa Stuart. L'attaccante adesso firmerà il suo contratto che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni e si metterà a disposizione di Carlo Ancelotti in vista della sosta per gli impegni delle Nazionali che gli consentirà di lavorare con il tecnico per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.