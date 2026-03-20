Futuro De Bruyne, agenti sono in città: incontro col club, novità sull'estate

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Il colpo di scena che aveva infiammato la primavera è diventata realtà nei giorni dello scudetto. Kdb è subito diventato idolo dei tifosi

Kevin De Bruyne è pronto a tornare in campo dal primo minuto contro il Cagliari. Formazione inedita per il Napoli e per Conte con Kdb subito dall'inizio. Intanto si comincia già a parlare del suo futuro dato che i suoi avvocati sono in città da mercoledì. Incontro formale con il club, un semplice saluto. D'altronde la volontà del belga è chiara. Secondo Il Mattino, infatti, Kdb sta bene in azzurro e non ha alcuna intenzione di andare via. Ecco perché salvo sorprese anche nella prossima stagione, come spiega il quotidiano, resterà al Napoli.

Futuro De Bruyne: le ultime sul calciomercato Napoli

Il colpo di scena che aveva infiammato la primavera è diventata realtà nei giorni dello scudetto. Le voci del belga infatti arrivavano proprio nei giorni in cui si concretizzava il tricolore tra aprile e maggio. E in poco tempo, prima dell'infortunio, De Bruyne si è preso le chiavi del centrocampo del Napoli e non sembra intenzionato a restituirle. Dal suo arrivo a Castel Volturno, il campione belga ha trasformato il volto della squadra, portando un mix di esperienza internazionale e visione di gioco. Poi lo stop. Ma ora è tornato e vuole imporsi nelle ultime nove partite di campionato. A partire dalla sfida di Cagliari.