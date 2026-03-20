Maradona-Europei, spunta richiesta Figc al Comune: le modifiche al progetto

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Ieri l'assessore Cosenza era intervenuto a Radio Crc per commentare proprio com'era andato l'incontro con la Figc: le sue parole

Napoli sogna, la città infatti è ancora in corsa per Euro 2032. È quanto emerso dal terzo incontro che si è tenuto ieri con i vertici della Figc, a Roma. Un confronto voluto dalla Federazione, come da prassi, con richiesta di alcune correzioni del piano di progettazione per il restyling dello stadio Maradona. Si tratta di semplici modifiche che riguardano gli spalti, i flussi di entrata e uscita, gli ingressi separati per varie tipologie di ospiti e, ancora, i collegamenti diretti per l’area broadcaster. Rispettate le tempistiche con il progetto definitivo che dovrà essere presentato entro il 31 luglio. Attesa, adesso, per l’incontro a Lione con la Uefa. Altro passaggio fondamentale - previsto tra un paio di mesi - per la posizione di Napoli rispetto alle candidature delle altre nove città per i cinque stadi italiani. A ottobre la decisione. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Stadio Maradona, restyling e la corsa a Euro 2032

Ieri l'assessore Cosenza era intervenuto a Radio Crc per commentare proprio com'era andato l'incontro con la Figc. "Siamo appena usciti dalla riunione con i vertici della FIGC per discutere di tutti i punti centrali del nostro progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona. Nel corso della riunione da parte dei rappresentanti della FIGC ci sono state chieste alcune modifiche e correzioni del nostro piano di progettazione. Il tema adesso rimane quello di presentare un progetto entro la data del 31 luglio del 2026. Napoli è ancora pienamente dentro la corsa per essere una delle cinque città che ospiterà le partite di Euro 2032. Ad ottobre noi sapremo i nomi delle cinque città italiane che ospiteranno gli Europei, fino a quel momento Napoli è ancora in corsa", le sue parole.