Tuttonapoli Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Conte lancia De Bruyne e McTominay

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Cagliari-Napoli, 20 marzo Serie A: De Bruyne e McTominay dal 1', Lobotka in dubbio. Le probabili formazioni, i ballottaggi, le statistiche

Cagliari-Napoli apre la 30ª giornata di Serie A all'Unipol Domus. La squadra di Antonio Conte, terza in classifica con 59 punti, cerca la quarta vittoria consecutiva per scavalcare momentaneamente il Milan al secondo posto e blindare la qualificazione Champions League. I rossoblù di Fabio Pisacane, reduci dalla brutta sconfitta con il Pisa ed in piena lotta retrocessione, sono a caccia di punti nel proprio fortino dal quale già Roma e Juventus sono andate via con le ossa rotte

Il Napoli arriva all'appuntamento in uno dei migliori momenti di forma della stagione 2025/26. Tre vittorie consecutive - tutte per 2-1 - hanno permesso agli azzurri di Antonio Conte di issarsi a quota 59 punti, ad una sola lunghezza dal Milan secondo ed a nove dall'Inter capolista. Vincere a Cagliari significherebbe scavalcare i rossoneri almeno per una notte, in attesa dello scontro diretto già in calendario dopo la sosta; e poi, perché no, stare a guardare quello che succederà ai nerazzurri sul campo della Fiorentina, avendo solo da guadagnare.

Il Cagliari arriva all'appuntamento in una situazione di classifica piuttosto delicata: 30 punti in 29 partite, appena sei di vantaggio sulla zona retrocessione; soltanto due pareggi e ben quattro ko nelle ultime sei giornate con appena tre gol segnati e 11 subiti. La sconfitta nello scontro salvezza contro il Pisa ha lasciato il segno tanto da spingere il tecnico Pisacane a portare la squadra in ritiro anticipato. Ora, i rossoblù cercano di aggrapparsi al fattore campo, all'Unipol Domus, stadio che in questa stagione si è rivelato un fortino capace di far capitolare squadre ben più quotate

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte potrebbe ripartire dalla formazione che ha rivitalizzato il Napoli nel secondo tempo contro il Lecce. In porta duello quasi alla pari tra Meret e Milinkovic-Savic, torna a guidare la difesa Juan Jesus affiancato da Buongiorno ed Olivera, l'urugagio è in pole su Beukema. Sugli esterni di centrocampo conferme per Politano e Spinazzola, poi mediana tutta scozzese con McTominay che torna dal 1' insieme a Gilmour; Lobotka recupera per la panchina. In attacco, intoccabili Hojlund e Alisson Santos, a completare l'undici come trequarti di destra è triplo ballottaggio De Bruyne-Elmas-Anguissa (il camerunese giocherebbe più indietro con l'avanzamento di Scott): il favorito è KDB visti i segnali positivi lanciati nelle ultime uscite.

Le ultime sul Cagliari

Fabio Pisacane è costretto a reinventarsi sulla corsia sinistra vista la squalifica di Obert e l'infortunio di Idrissi; allarme rientrato invece per Folorunsho. Dunque, 3-5-2 con Caprile tra i pali, pacchetto arretrato composto da Zé Pedro, Dossena e Mina più di Juan Rodriguez; in cabina di regia l'ex Gaetano coadiuvato da Adopo e Ibrahim Sulemana (in pole su Deiola), sugli esterni invece spazio a Zappa a destra con Palestra dirottato dall'altro lato. In attacco, dovrebbe toccare proprio a Folorunsho fare da supporto per il centravanti Kilicsoy, insegue Sebastiano Esposito.

Unipol Domus (Cagliari) venerdì 20 marzo ore 18:30

CAGLIARI (3-5-2) probabile formazione: Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Adopo, Gaetano, Sulemana, Palestra; Folorunsho, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane

Ballottaggi: Mina-Rodriguez 55-45%, Sulemana-Deiola 55-45%, Kilicsoy-Esposito 55-45%

Indisponibili: Belotti, Borrelli, Felici, Idrissi, Obert (squalificato)

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 55-45%, Olivera-Beukema 55-45%, De Bruyne-Elmas-Anguissa 40-30-30%

Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara

Le statistiche chiave della stagione:

Napoli: 59 punti in 29 partite (media 2,03 a gara), 18 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 45 gol fatti e 30 gol subiti.

Cagliari: 30 punti in 29 partite (media 1,03 a gara), 7 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte, 31 gol fatti e 41 gol subiti

Probabilità di vittoria secondo i bookmakers: Vittoria Napoli: 1.62 - Pareggio: 3.70 - Vittoria Cagliari: 6.00

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