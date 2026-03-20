La Juventus sogna un colpo a parametro zero dal Napoli

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L’avventura di Leonardo Spinazzola al Napoli è iniziata nel luglio 2024 con il trasferimento a parametro zero dalla Roma: a maggio il tricolore

La Juventus punta Leonardo Spinazzola. La notizia di Sky Sport di ieri trova conferme sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola. La formazione bianconera lavora all'arrivo a parametro zero dell'estero del Napoli che ha il contratto in scadenza a giugno. Si tratterebbe per lui di un ritorno in bianconero. Spalletti punta Spinazzola che potrebbe anche restare a Napoli, ma solo in caso di accordo sullo stipendio per il prolungamento. E sulla durata dell'eventuale nuovo contratto. Ecco perché la Juve vuole inserirsi e prova a convincerlo con biennale: vedremo cosa accadrà.

Spinazzola, che colpo: a zero uno scudetto

L’avventura di Leonardo Spinazzola al Napoli, iniziata nel luglio 2024 con il trasferimento a parametro zero dalla Roma, è stata caratterizzata da un rendimento solido ma alterno, tipico di un giocatore tecnicamente superiore condizionato però da una gestione fisica prudente da parte di Antonio Conte dopo gli infortuni del passato. Lo scudetto vinto a maggio l'apice della sua avventura. Poi un crescendo in termini di prestazioni e rendimento. In questa stagione, infatti, Spinazzola ha incrementato il suo peso offensivo all'interno degli schemi di Conte, diventando un fattore determinante in diverse partite chiave. E per questo ritroverà anche la Nazionale con i playoff: Gattuso è pronto a convocarlo.