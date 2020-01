Gaetano può partire titolare se torna la febbre di Fabiàn?

Chi giocherebbe titolare contro l’Inter nel ruolo di vertice basso nel caso in cui le condizioni di Fabiàn (colpito da attacco influenzale nei giorni scorsi) non dovrebbero essere ottimali? La domanda è stata posta in conferenza stampa a Rino Gattuso, che ha leggermente spiazzato i cronisti con la sua risposta: “ I vertici bassi in questo momento, lavorando in coppia, sono Fabian e Gaetano. Elmas è una mezzala”.

Così il tecnico, che nel suo ‘gioco delle coppie’ ha individuato nel classe 2000 l’eventuale alternativa allo spagnolo (in attesa di Lobotka) in quella posizione del campo. Nelle ore che porteranno dunque alla sfida ai nerazzurri resteranno da capire due cose: quali saranno le condizioni di Fabian e, nel caso non dovessero essere ottimali, se Gattuso punterà su Gaetano o proverà magari un cambiamento tattico.

18 minuti. Questo il magrissimo bottino racimolato dal centrocampista sino a questo punto della stagione, schierato da Ancelotti solo nella parte finale della sfida al Genk in Champions League. Sicuramente le parole di Gattuso avranno gratificato il talento della Primavera e magari, perché no, aperto per lui una piccola speranza di ritagliarsi uno spazio in una gara così importante come quella con i nerazzurri.