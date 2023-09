Garcia a Dazn: "Dobbiamo essere concentrati al 100%. Osimhen? 4 gol in 6 gare, vicenda è extra sportiva"

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato nel pre-partita di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn.

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato nel pre-partita di Lecce-Napoli ai microfoni di Dazn: "I giocatori sanno che devono essere concentrati al 100% per questa partita. Dopo l’ultima gara abbiamo recuperato molto poco e poi c’è il sole e il caldo. Il Lecce ha fatto un ottimo inizio di campionato, dobbiamo essere al 100% nella testa e nel fisico per prendere questi 3 punti che sono il nostro obiettivo”.

Sulle scelte di formazione: “Tutti sono entrati bene con l’Udinese e poi c’è il turnover. Quasi un terzo della squadra è cambiato dall’Udinese, giochiamo ogni tre giorni ed è normale fare appello a tutti. Chi uscirà dalla panchina ci darà una grande mano”.

Come è stata la vigilia? “Ieri il presidente è stato con noi a cena. Vigilia normale, la vicenda Osimhen è una cosa extra sportiva, sarebbe meglio dire che Victor ha fatto 4 gol in 6 partite che è la verità del campo. A me piace rispondere solo sulle cose del campo, il resto si calmerà da solo”.