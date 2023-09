Garcia a Dazn: "Il lato negativo è il risultato. Sfogo Osimhen? Gli ho parlato, restano cose da spogliatoio. Sugli obiettivi..."

L'analisi di Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Bologna.

L'analisi di Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Bologna: "Il lato negativo è il risultato, la prestazione è stata buona soprattutto nel primo tempo. Natan ha fatto una gara di sicurezza, non prendere gol con una difesa nuova è sempre una buona cosa. Se la palla finisce sul palo o se abbiamo il rigore e non lo segniamo allora diventa difficile vincere. Così è il calcio, la squadra ha fatto una partita seria. Non siamo contenti perché ci manca il gol e la vittoria. Il rigore sbagliato succede ai più grandi calciatori, ad Osimhen ho parlato per la sua uscita ma rimangono cose da spogliatoio".

Come mai ha cambiato la coppia d'attacco nella ripresa? "Hanno fatto bene tutti e due ma abbiamo anche tanta qualità dalla panchina, ho ancora Lindstrom e quando abbiamo tanta qualità non è che facciamo tutte le partite con gli stessi uomini soprattutto perché giochiamo tra tre giorni giocando quatto gare in nove giorni. C'è la squadra che inizia e quella che continua nel secondo tempo, se non conto su tutti i ragazzi non andiamo da nessuna parte".

Preoccupano le reazioni così ai cambi? "Meglio quando uno esce e non è contento, posso anche non essere contenti della loro prestazione. Ho tanti giocatori e vanno usati tutti. Abbraccio con Kvara? Abbraccio tutti i miei giocatori".

Questo Napoli non è sempre in partita nei novanta minuti? "Siamo stati un po' meno bravi nel palleggio anche se nel secondo tempo abbiamo alzato la possibilità di far gol ottenendo il rigore. Eravamo anche fuori casa, c'è una squadra di fronte".

L'obiettivo di questa stagione? "Una squadra come il Napoli deve giocare sempre in Champions, non siamo tra i primi quattro e non possiamo essere contenti. Non c'è nemmeno da buttare tutto, la squadra ha fatto una buona partita e dobbiamo essere fiduciosi per il futuro".

Preoccupati dal distacco dalla vetta? "Dobbiamo vincere mercoledì e una volta vinto la prima gara fare una striscia di vittorie, se la fai torni in alto in classifica. Bisogna solo iniziare a farlo".