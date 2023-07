Garcia a Sky: “Dato il massimo in questo momento. Osimhen? Vuole restare! Se è felice farà grande stagione”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della prima amichevole estiva vinta 6-1 contro l’Anaune Val di Non

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della prima amichevole estiva vinta 6-1 contro l’Anaune Val di Non: “I ragazzi sono sereni, soprattutto felici di ritrovarsi. E’ tutto normale perchè adesso si gioca con il tricolore sulla maglia. Se lo sono meritato ma adesso hanno anche dei doveri, essere sempre al massimo. Il massimo di oggi era quello perchè fisicamente è il parametro più importante per il momento. Anche per questo non abbiamo preso rischi con i nazionali che sono arrivati dopo.

Osimhen? Lui vuole rimanere, tutti noi vogliamo che resti a Napoli. Io lo voglio felice e se è felice farà ancora una grande stagione”.