Garnacho, che intreccio: Dorgu può essere una chiave per la cessione

Sono ore caldissime sul fronte mercato, con diversi intrecci da tenere in considerazione che riguardano Garnacho, Dorgu e Nkunku del Chelsea. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per quel che riguarda Garnacho, dicevamo, lo United punta a ricavare il massimo possibile, anche perché nel frattempo sta lavorando per chiudere con il Lecce il colpo Patrick Dorgu. Gli inglesi, insomma, devono assolutamente incassare per poter investire, non è una riflessione ma la naturale conseguenza della morsa delle regole del Fairplay finanziario: non possono assolutamente derogare.

Per accontentare Amorim con un esterno sinistro devono sacrificare un pezzo. E Garna piace al Napoli ma non solo: c’è forte anche il Chelsea. A sua volta titolare del cartellino di Nkunku, altro uomo che piace ai Red Devils. I Blues, per la verità, si sono avvicinati anche ad Adeyemi. Chelsea e Liverpool, con vista su giugno: insomma, per il Napoli la concorrenza è agguerrita su entrambi i fronti".