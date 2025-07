Ndoye valutato oltre i 45 mln: offerta Napoli superiore a quella del Nottingham

Il Napoli non molla Dan Ndoye. Il club azzurro ha presentato un rilancio importante al Bologna per l’esterno svizzero, considerato la priorità da Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, la società felsinea continua a fare muro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ndoye è diventato un nome centrale non solo del mercato italiano, ma anche internazionale col Nottingham Forest sul calciatore.

“Il nome che ha catalizzato l’attenzione del mercato nelle ultime settimane è quello di Dan Ndoye. L’esterno svizzero, 24 anni, è diventato un obiettivo ambito con una valutazione che sfiora i 45 milioni di euro. Il Napoli ha già presentato un’offerta da 35 milioni più 5 di bonus, superando la proposta iniziale del Nottingham Forest, rifiutata dal presidente Saputo" si legge sul quotidiano.