Napoli ha preso informazioni su Sterling, Gazzetta: "Apertura totale!"

Il Napoli resta sempre a caccia di un altro esterno offensivo per completare il reparto a disposizione di Antonio Conte. Il nome in cima alla lista resta quello di Dan Ndoye, ma il Bologna continua a fare muro: anche un’offerta superiore ai 40 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri iniziano a valutare delle alternative.

Il primo nome emerso è quello di Raheem Sterling, in uscita dal Chelsea: “Il primo nome alternativo a Ndoye, infatti, resta Raheem Sterling del Chelsea, uno degli esuberi di lusso della Premier. Ingaggio alto, fuori portata per tantissimi club. Il Napoli ha preso informazioni, raccogliendo l'apertura totale sia dei Blues sia del giocatore" si legge sulla rosea.