Gattuso a Sky: "Dura con l'AZ! 4-3-3? Solo tre mezzali. Senza sacrificio qualche attaccante resterà fuori! Insigne? Niente musone..."

Alla vigilia della sfida con l'AZ, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato a Sky Sport dell'ultima gara e di quella di domani d'Europpa League.

L'obiettivo è avere sempre questo spirito? La squadra è forte tecnicamente, ma non solo nella mia gestione non può permettersi di non metterci il veleno ed una corsa in più, la qualità ti fa vincere le partite, ma non tutte. Ci vuole una grande testa, voglia, l'obiettivo unico, bisogna giocare sempre insieme nel bene e nel male, la squadra non può farne a meno.

Diversità tattiche? A me sembra di sognare. Io su un centinaio di partite ho sempre fatto 4-3-3, è il mio modulo, col 4-2-3-1 ne ha fatto 4-5. Non è una questione di modulo, di numeri, i giocatori forti bisogna farli giocare ma se non ci mettiamo in testa che serve una corsa in più qualcuno deve restare fuori, ma mi piace far giocare chi ha qualità. Ma ne parliamo troppo, non è un problema di modulo, ma di voler far fatica.

Segnale importante? Sì, ma non basta. L'anno scorso la squadra ha battagliato, non giocava solo tecnicamente, lavorava dietro la palla, bisogna avere questo atteggiamento. Serve continuità.

Insigne rinato? Mi aspetto ancora di più, è il capitano, voglio vederlo con meno muso, non è più un 23enne, deve fare quel salto di qualità quando gli rompo le scatole tutti i giorni. E' musone, lui lo sa, ha ancora tanti anni e deve migliorare quest'aspetto. Poi tecnicamente e per il sacrificio è impeccabile, ma lo vorrei più allegro e meno musone, non deve fare 2-3 giorni di mutismo quando si spegne la luce. Ma lui lo sa.

AZ per chiudere i conti vincendo? Partita difficilissima, complicata, partita che dopo di noi non ha più perso, ha sempre fatto risultato, se gli dai campo ti fa male. Ci vuole una gara di livello, di rispetto. Turnover ridotto? Vediamo, il modulo perché col 4-3-3 ho solo Elmas per fare la mezzala oltre Fabian e Zielinski, poi gli altri Baka, Lobotka e Demme sono vertici bassi.

Scoccia l'assenza di Osimhen? Sì, mi scoccia, anche vederlo arrabbiato, non più sorridente, la sta vivendo male. Dobbiamo essere bravi noi a farlo sentire tranquillo, speriamo guarisca in fretta.

Mertens non ha ancora lo smalto giusto? Sta sbagliando tecnicamente, ma fisicamente rincorre, aiuta i compagni, lui lo sa che sta sbagliando qualcosa ma è fondamentale per noi per lo spirito. Lui è uno che in quelle occasioni ha la colla al piede e deve giocarle meglio.

Vincere domani è il mattoncino del primo obiettivo? Sì, lo sappiamo, è importantissima, ci giochiamo tanto, ci siamo allenati molto bene e speriamo di fare una grande prova".