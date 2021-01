Gattuso disse "Mertens è al 30%" e ora torna problema alla caviglia: tifosi arrabbiati col tecnico

Rino Gattuso, parlando di Osimhen e Mertens, dopo la gara con lo Spezia aveva detto che i due erano al 30% della forma e che li faceva giocare sapendo che la squadra avrebbe virtualmente giocato in nove, ma era l'unico modo per farli tornare al top. Un pensiero condivisibile dettato anche dall'ok dei medici al rientro in campo. Ma ora che il fastidio alla caviglia del belga si è riacutizzato, i tifosi sui social sono arrabbiati con l'allenatore.

I COMMENTI - Sulle nostre pagine social, molti scrivono "Era proprio necessario anticipare il rientro?" e altri sono dubbiosi sulla sua gestione. "Che lo hai schierato a fare così in fretta?" tra i post più frequenti, oppure: "Si sapeva che aveva problemi. E' valsa la pena?". Intanto, Mertens sarà out ancora per diversi giorni e dovrà anche tornare in Belgio per le cure. Un'altra tegola per Gattuso che, come detto, sta ancora aspettando il rientro al top di Osimhen. Domani dovrebbe giocare Petagna da titolare con Lozano che tornerebbe a destra.