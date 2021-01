Gattuso in conferenza: "La cattiveria che voglio sempre! Stiamo facendo molto bene con una sola punta, ma nessuno lo dice!"

Dopo la vittoria per 2-0 sul Parma, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa.

La squadra ha risposto. "Mi è piaciuta molto la risposta, non siamo stati belli, tecnicamente non abbiamo fatto bene, ma mi è piaciuto lo spirito, la compattezza, la capacità di soffrire, giocare col Parma non è facile, ha fisicità, sui piazzati ti mette in difficoltà, ma la squadra ha messo carattere, poi abbiamo cambiato modulo nel finale e siamo contenti, è quello che speravo. In questi mesi è mancato proprio questa cattiveria".

Perchè è mancata cattiveria in passato? "Perché siamo una squadra tecnica, sviluppiamo calcio in un certo modo, abbiamo giocatori con certe caratteristiche, abbiamo solo un attaccante in questo momento che è Petagna che stringe i denti e nessuno lo dice. Ci mancano Osimhen e Mertens e si gioca ogni 3 giorni, nessuno lo dice, ma se mancassero agli altri? Possiamo rammaricarci per lo Spezia, ci mancano 3 punti perché era da stravincere ma per tutte le difficoltà è un percorso molto positivo!"

Mercoledì c'è l'Atalanta. "Non conta nulla oggi, l'Atalanta può farti 6 gol, è una macchina da gol, hanno giocatori con quantità e qualità e sappiamo che avremo due gare in una settimana molto difficili".