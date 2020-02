Gattuso, l’uomo che ha rinunciato ad 11 mln se ne frega del futuro…

(di Arturo Minervini) - "Non voglio essere lodato per un gesto che per me è normale”. Così parlava Rino Gattuso di un gesto che, in questo mondo del calcio, normale non lo è affatto. Rino, ai tempi del Milan, al momento di discutere la sua buonuscita dopo la rescissione consensuale, decise di rinunciare alla sua parte (11 milioni di euro lordi) per permettere ai rossoneri di pagare per intero le 24 mensilità di tutti i componenti del suo staff. Un gesto di un uomo fatto a modo suo, con valori forti, che contano più del denaro per chi, lo ha ripetuto più volte anche dopo il suo avvento a Napoli, si ritiene un privilegiato.

Chi ha rinunciato a quella cifra non si lascia intimorire dal futuro. Ecco la vera forza di Gattuso in questa sua esperienza in azzurro: il potersi concentrarsi esclusivamente sul bene del Napoli, senza pensare in nessun modo all’interesse personale. Lo ha ribadito anche nella conferenza stampa pre-Lecce: “Oggi non ha importanza il mio futuro, conta il futuro del calcio Napoli”. Parole decise, che riaffermano il concetto di un tecnico focalizzato su questa parte di stagione. Solo i risultati saranno il suo giudice, solo la sua capacità di entrare nella testa e nel cuore di questa squadra che vuole fare sua.

La piazza è già con lui. Dopo la perplessità iniziale, con il passare dei settimane i consensi di Ringhio si sono impennati come i dati di ascolto di Sanremo e non solo per le tre vittorie in fila. Piace la dialettica, nuda e senza fronzoli, convince la faccia sempre concentrata, crea appartenenza la capacità del tecnico di trascinare nelle sue conferenze. Insomma, Rino sta entrando nel dna dei napoletani, perchè è uomo del Sud che non ha bisogno di retorica per farsi apprezzare. Perchè ha nelle gambe e nella testa la divinità del Sacrificio, quella che per hanno ha ossequiato sul terreno di gioco e che non ha smesso di omaggiare una volta trasferitosi in panchina. Oltre alla grinta, però c'è di più. Napoli se ne sta rendendo conto ed il futuro di Gattuso sembra davvero potersi tingere di azzurro anche oltre questa semestrale parentesi.