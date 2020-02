Gattuso pensa ad una novità: rischia Callejon, Politano scalpita

Matteo Politano scalda i motori e spera in una maglia da titolare contro il Lecce. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude la possibilità di vedere l'ex Inter dal primo minuto contro i salentini: "L’investimento fatto è stato notevole. Politano è arrivato con la formula del prestito oneroso (2 milioni), con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni che il Napoli dovrà pagare nel 2021, oltre 2,5 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore e ai risultati del club. Il tutto per un totale di 23,5 milioni.

A lui, invece, è stato garantito uno stipendio di 2,2 milioni più 300 mila di bonus, facilmente raggiungibili. Dinanzi a cifre del genere, è improbabile che Gattuso lo tenga a lungo in disparte o, per meglio dire, in panchina. Nelle intenzioni del tecnico c’è la possibilità di lanciarlo dall’inizio già domenica, contro il Lecce". A rischiare il posto sarebbe Callejon.