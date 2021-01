Gattuso può sorridere: Demme e Koulibaly pienamente recuperati! Mertens ancora in attesa

Kalidou Koulibaly e Diego Demme ieri hanno svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Dries Mertens si limitato a terapie e lavoro personalizzato. Pertanto i primi due sono pienamente recuperati, abili e arruolabili per la sfida contro l'Udinese. Il belga, invece, non dovrebbe giocare oggi e rivedersi direttamente contro Empoli o Fiorentina. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Sono tornati in gruppo a Castel Volturno Demme e Koulibaly, entrambi pienamente recuperati. Non sono pronti per giocare dal primo minuto ma l’ex Lipsia a partita in corso può essere un’alternativa a centrocampo e Kalidou potrebbe trovare spazio nei minuti finali per ritrovare confidenza con il campo. Sarà il primo passo verso il rientro, da gestire contro Empoli e Fiorentina con la Supercoppa all’orizzonte. A Udine in panchina ci sarà anche Mertens ma non è ancora pronto, non ha svolto neanche un allenamento in gruppo con i compagni. Dries sta meglio, la sua presenza può essere utile anche fuori dal campo, poi contro Empoli e Fiorentina sarà pronto per dare il suo contributo".