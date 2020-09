Gattuso riparte dalla certezza 4-3-3: per il nuovo modulo serve un mediano alla Bakayoko

Si riparte dalle certezze, tanto per sperimentare c'è sempre tempo. Rino Gattuso ha scelto il vestito per l'esordio del suo Napoli sul campo del Parma e non regala grosse novità. Sarà ancora 4-3-3, il suo sistema tattico preferito, perché per il 4-2-3-1 mancherebbe ancora qualche pezzo. Come il centrocampista di rottura, spiega il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

"Non è ancora tempo di esplorare nuove mappe, s’insegue la strada per il successo attraverso le certezze. Da Castel Volturno filtra quest’idea, c’è anche un piano tattico ad ispirare il pensiero di Gattuso, il 4-2-3-1 è una valigia da tenere pronta, un percorso diverso per sfuggire alla prevedibilità della storica rotta inseguita dal Napoli nello sviluppo del gioco. Sul mercato si cerca un profilo alla Bakayoko per dare equilibrio all’overdose di talento prodotta aggiungendo un uomo in attacco, la campagna trasferimenti e il campo si miscelano nell’avvio di campionato".