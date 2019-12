Gattuso va all-in: la smentita ad Ancelotti e le frasi usate per entrate nella testa della squadra

(di Arturo Minervini) - È un Gennaro Gattuso da dentro o fuori quello apparso in conferenza stampa prima della sfida al Sassuolo. Con poche fiches ancora davanti da giocare ed una situazione che al tavolo da gioco sembrerebbe disperata. Non c’è alternativa alla vittoria nella sfida contro il dirimpettaio De Zerbi e, per questo, Rino ha deciso di andare all-in con parole forti e decise nel tentativo di entrare nella psiche della squadra.

“Spero con tutto il cuore che firmeranno i rinnovi perché più forti di questi in giro ce ne sono pochi”. Entra a gamba tesa Gattuso, senza paura, come sempre ha fatto da calciatore sul tema più scottante e dibattuto di questi ultimi mesi: il futuro di Mertens e Callejon (e di altri azzurri ancora alle prese con la questione contrattuale). Chiaro, però, che il pensiero corra a Dries e Josè, perché sono quelli che corrono verso un’inesorabile deadline: a giugno 2020 il loro contratto scadrà e già dal prossimo febbraio saranno liberi di accordarsi con altri club per la prossima stagione. Una mano tesissima su due situazioni che sono state fonte di malintesi e turbamenti e che verosimilmente verranno affrontate in maniera netta in queste vacanze estive, in un senso o nell’altro. Gattuso ha preso la sua posizione sul tema, ora spetta a società e diretti interessati fare il resto.

“Lozano è un esterno”. Anche qui Gattuso non usa parafrasi o voli pindarici e, di fatto, entra in contrasto con quanto affermato dal suo maestro Ancelotti che, dopo la sfida interna con il Cagliari aveva dichiarato: “Quello è il ruolo dove può rendere meglio” parlando di Lozano impiegato nei due attaccanti centrali. Ringhio Star ha idee differenti e non le nasconde, anzi le rivendica col piglio deciso quando parla del messicano: "Basta vedere la scheda, i gol li ha sempre fatti da attaccante esterno, lo vedo più lì”.

Gattuso ed il pubblico. Presa di posizione anche forte contro gli ultimi atteggiamenti dei tifosi ed ai fischi rivolti alla squadra nelle ultime uscite. “La squadra non ha bisogno di sentire fischi e problemi, dobbiamo fargli sentire l’affetto” dice il tecnico azzurro, auspicandosi di rivedere presto un San Paolo pieno. Dichiarazioni che sembrano in qualche modo un salvagente per Lorenzo Insigne, il più bersagliato dell’ultimo periodo. Una conferenza spesa proprio per lanciare un messaggio alla squadra, cercare ad invertire una tendenza pericolosa e stimolare reazioni nervose. Gattuso ci ha messo la faccia ed ha messo da parte la diplomazia. Attende ora risposte, che solo il campo potrà rendere credibili…