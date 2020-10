Gattuso verso il rinnovo con adeguamento: ADL punta alla firma prima di Natale

Il lavoro di Gattuso è molto apprezzato da Aurelio De Laurentiis che è tornato alla carica per il rinnovo del contratto. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, l'obiettivo è prolungare fino al 2023 con un miglioramento dell'ingaggio dall'attuale stipendio di 1,4mln di euro fino a 2mln a stagione. La discussione è sulle clausole che ADL chiede, ma da lunedì è in città e sta portando avanti in prima persona la trattativa per ottenere la firma prima di Natale.