Gazzetta a valanga su Koulibaly: "Rendimento imbarazzante, la più grande delusione azzurra"

Dito puntato su Kalidou Koulibaly, che finisce sotto esame nelle pagine odierne della Gazzetta dello Sport. Il difensore senegalese è tra quelli più in difficoltà in questo avvio di stagione con la rosea che prova a fotografare il suo momento: "Aurelio De Laurentiis ha più volte ripetuto, con orgoglio, di aver respinto un’offerta di 100 milioni di euro per il difensore senegalese, ma non più tardi di due settimane fa ha anche lasciato intendere che, dinanzi ad una nuova offerta del genere, ci penserà due volte prima di rispedirla al mittente. Ebbene, la grande delusione di questo Napoli è proprio Kalidou Koulibaly il cui rendimento sta diventando imbarazzante. Errori di posizione, arrembaggi non richiesti e tanto nervosismo: da quando è rientrato dalla coppa d’Africa il difensore senegalese non è più lo stesso. Problemi di condizione per la preparazione iniziata in ritardo? Potrebbe essere un’attenuante, perché da uno col suo fisico è lecito aspettarsi un rendimento e un atteggiamento diversi. D’altra parte, stiamo discutendo su un giocatore che fino allo scorso mese di maggio nessuno mai si sarebbe azzardato a mettere in discussione. La realtà, tuttavia, racconta di un ragazzo nervoso (ha già scontato due turni di squalifica dopo la sconfitta coi sardi) e spesso indisciplinato".