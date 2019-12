Gazzetta - "Ad un passo dal baratro il Napoli si rialza: cinepanettone brillante dopo l'horror"

Il cinepanettone del Napoli diventa un film brillante dopo aver sfiorato l’horror. Scrive così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza la vittoria all’ultimo respiro del Napoli sul campo del Sassuolo: “Troppo presto per parlare di svolta. Troppe le variabili indipendenti, dal crollo improvviso del Sassuolo all’autorete di Obiang al 94’. Ma partite così, se non cambiano la stagione, possono essere il punto di ripartenza. Per un tempo il Napoli è stato sull’orlo del baratro e anche oltre, irriconoscibile, senza identità e senz’anima: quasi rifiutasse Gattuso ed i suoi nuovi principi come un corpo estraneo, poi si è accesa la luce. Non è una svolta, ma non è neanche poco”.