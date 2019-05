Gazzetta - ADL-Ancelotti, divergenze sul mercato: 4 acquisti chiesti dal tecnico. Senza vittorie a fine anno può essere addio

Spuntano alcune divergenze tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis per il Napoli che verrà. Giovani talenti da far crescere, d’accordo. Ma per vincere servono calciatori di grande qualità ed esperienza per reggere la tensione ad alti livelli. Questa l’idea che avrebbe espresso Carlo Ancelotti, non ritrovandosi con il presidente su alcune strategie per potenziare l’organico.

I NOMI - Passando a un livello più pratico, la Gazzetta svela che dopo Di Lorenzo, che sarà il primo acquisto, Ancelotti ha chiesto Hirving Lozano (23, Psv), Kieran John Trippier (28, Tottenham), Rodrigo De Paul (25, Udinese) e Augustin Almendra (19, Boca). “Profili non di primissimo piano ma, sicuramente, di un livello medio-alto”, scrive la Gazzetta.

IL FUTURO - Una discussione che, precisa la rosea, non mette in discussione il presente ma il futuro sì. “Il rapporto tra i due non è in discussione, ma per proseguire insieme e condividere il prolungamento del contratto sarà decisiva la prossima stagione. Se non si vince sarà difficile che l’esperienza napoletana di Ancelotti possa continuare”, si legge sul quotidiano.