Gazzetta - ADL ha bloccato Llorente e posto ultimatum ad Icardi: giovedì il giorno decisivo

"Aurelio De Laurentiis ha posto un limite netto: o Icardi accetta la sua proposta entro giovedì oppure lui è pronto a cambiare obiettivo". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così sulla trattativa tra il Napoli e l'attaccante in uscita dall'Inter: "Anzi, i bene informati giurano che il club campano si sia già cautelato, bloccando lo svincolato Fernando Llorente. E la strategia parallela della società napoletana è più che giustificata, visto il perdurante immobilismo dell’entourage dell’argentino. Dopo i contatti dei giorni scorsi non ci sono state risposte di alcun genere. Quindi nessuno stop esplicito, ma un lacerante silenzio che, con il passare delle ore, diventa imbarazzante. Questa l'offerta del Napoli: 65 milioni all'Inter, con uno stipendio non meno ricco per Maurito: 7,5 milioni netti a stagione".