Gazzetta - ADL scatenato, pronti altri colpi: James, Veretout e Lozano per sfidare Sarri

Non solo Kostas Manolas e Giovanni di Lorenzo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di un Aurelio De Laurentiis pronto a mettere a segno altri 2 o 3 colpi di mercato per aumentare la competitività della squadra allenata da Carlo Ancelotti: "Ora il Napoli può concentrarsi sui prossimi obiettivi. In ordine di tempo, non importanza: Veretout, che potrebbe essere scambiato con Ounas e un conguaglio di 5-7 milioni, poi l’assalto finale per James Rodriguez e, perché no, anche su Hirving Lozano. Il guanto di sfida alla Juventus di Maurizio Sarri è lanciato.