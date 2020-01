Gazzetta - Allan, nessuna punizione: è infortunato, si spera nel recupero per la Juve

Allan è stato escluso dalla sfida di questa sera contro la Lazio non per punizione dopo la sua reazione al cambio con la Fiorentina, ma per problemi fisici. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il brasiliano è stato vittima di un affaticamento muscolare. Ieri è stato sottoposto ad esame strumentale che ha confermato la sofferenza nella zona dell’anca destra. Gattuso proverà a recuperarlo per la sfida alla Juventus, in programma domenica sera, sempre al San Paolo. Dunque, a quanto pare, non c'è un nesso tra la sua assenza e la rincorsa verso lo spogliatoio di sabato dopo essere stato sostituito per l'ingresso di Demme.