Gazzetta - Allan non convocato, esclusione punitiva: il Napoli valuterà la cessione a giugno

Non c'è Allan tra i convocati per la sfida di domani che vedrà il Napoli contro la Lazio per i quarti di Coppa Italia. Un affaticamento muscolare, come riportato dal report del club partenopeo, anche se c'è chi sostiene che dietro l'esclusione del brasiliano si nasconda una vera e propria punizione: come riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, l'uscita di Allan dal campo nel momento del cambio durante la sfida contro la Fiorentina è stata percepita come una mancanza di rispetto nei confronti di allenatore e compagni di squadra. Ecco che proprio per questo motivo - si legge - il brasiliano avrebbe pagato con l'esclusione per la sfida contro la Lazio. L'episodio di sabato sera potrebbe anche convincere il club a valutare la cessione a fine stagione, nonostante ci sia stato un dialogo acceso nelle ultime settimane tra società ed entourage del brasiliano per il prolungamento di contratto.