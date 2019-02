Gazzetta - Altra delusione a Firenze: ADL sconsolato in tribuna, sa che lo scudetto sta sfumando

"Il presidente De Laurentiis, in piedi in tribuna, accompagna con lo sguardo sconsolato l’uscita dal campo dei suoi giocatori. La Fiorentina regala un’altra delusione alla squadra partenopea". Attacca così La Gazzetta dello Sport il pezzo circa quanto accaduto ieri sera al Franchi, con un Napoli stoppato dall'ottimo Lafont e, ancora una volta, una delusione a Firenze: "Un anno fa il Napoli di Sarri forse perse lo scudetto proprio al Franchi, abbattuto da una micidiale tripletta del Cholito Simeone. Stavolta è andata meglio a livello di risultato. Ma lo 0-0 finale lascia comunque a Insigne e compagni il bicchiere mezzo vuoto. La Juve ha otto punti di vantaggio e una partita in meno. Per riaprire la corsa scudetto i ragazzi di Ancelotti dovevano inventarsi qualcosa di speciale. La normalità non basta per mettere pressione ai bianconeri. Il pareggio serve poco anche a una Fiorentina che non riesce ad agganciare la zona Europa. La sensazione è che, alla fine, la formazione di Pioli punterà tutto sulla Coppa Italia, cominciando dalla semifinale contro l’Atalanta. Il campionato, gara dopo gara, sta scappando via. E anche per il pianeta viola con più di un rimpianto".