Gazzetta - Ancelotti, ad Udine l'ombra dell'esonero: c'è Gattuso

Carlo Ancelotti, una storia fatta di successi ma che in quel di Napoli potrebbe trovare un amaro epilogo. Lo scrive l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, con il tecnico di Reggiolo che già stasera contro l'Udinese rischierebbe l'esonero in caso di risultato negativo, con Rino Gattuso che sarebbe il nome calcio per accomodarsi sulla panchina azzurra: "La Dacia Arena emetterà una sentenza che potrà sconvolgere la storia dei 15 anni di Aurelio De Laurentiis. Se non arriveranno i tre punti, la prima testa a cadere potrebbe essere quella di Carlo Ancelotti, il cui destino è strettamente collegato all’esito di questa partita. E’ possibile che la decisione del presidente verrebbe rimandata a mercoledì, il giorno successivo all’impegno di Champions League, contro il Genk, che dovrebbe certificare il passaggio del Napoli agli ottavi di finale".