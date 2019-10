Gazzetta - Ancelotti con un'altra difesa inedita: Maksimovic e Luperto scaldano i motori

Si giocherà in serata (alle 19) il match di campionato tra Napoli ed Atalanta, sfida cruciale per gli azzurri che devono immediatamente dare uno slancio alla propria classifica dopo l'amaro pareggio di Ferrara contro la Spal. In difesa con le assenze di Manolas, Malcuit, Ghoulam e Hysajdi sicuro Ancelotti dovrà studiare al meglio quale formazione schierare in campo. Prova a fare una previsione l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, che propone una soluzione interessante: "Kostas Manolas non è stato convocato per la gara di questa sera, contro l’Atalanta. Con lui, anche Hysaj che sta recuperando dopo l’incidente patito contro il Torino. In compenso, Carlo Ancelotti avrà a disposizione Nikola Maksimovic. Il difensore serbo dovrebbe giocare in coppia con Koulibaly, al centro della difesa. Tra i convocati, dicevamo, c’è anche Mario Rui, ma non è da escludere che l’allenatore lo tenga inizialmente in panchina, schierando a sinistra Sebastiano Luperto".