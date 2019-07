Gazzetta - Ancelotti ottimista per James ma il rischio Atletico c'è: pronto anche il maxi-ingaggio

“Il rischio è forte, c’è la possibilità che la trattativa per James Rodriguez possa essere interrotta nelle prossime ore”. A scriverlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Anche dalla rosea arrivano conferme sull’inserimento forte dell’Atletico Madrid per il talento colombiano: offerta da 45 milioni al Real Madrid, tanti quanti richiesti da Florentino Perez. In due mesi di trattativa, invece, Aurelio De Laurentiis “non si è mai dimostrato convinto di soddisfare la proposta” del Real fermandosi ad un’offerta di 10 milioni per il prestito oneroso, spiega il quotidiano.

OTTIMISMO - D’altro canto, però, il Napoli resta ottimista. Il Napoli può fare leva sulla volontà del calciatore che avrebbe già garantito a Carlo Ancelotti il suo sì al trasferimento in azzurro. Il tecnico - si legge sulla Gazzetta - è convinto che James tornerà alla sua corte, ma la Gazzetta avverte: “se Cerezo (patron dell’Atletico) è disposto a investire 45 milioni di euro non baderà certo a spese per garantire al giocatore un ingaggio da top player: il Napoli gli offre sei milioni a stagione, mentre l’Atletico potrebbe arrivare fino a otto milioni con un bonus milionario nel caso si vincesse la Liga”.