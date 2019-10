Gazzetta - Ancelotti vuole rinnovi di Mertens e Callejon, la fermezza di ADL può rendere tutto inutile

Grane Callejon e Mertens. Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza la situazione dello spagnolo e del belga che hanno il contratto in scadenza nel prossimo giugno e che finora non hanno avuto segnali di rinnovo: "Le parti hanno avviato la discussione, comunicandosi richiesta e offerta: c’è troppa differenza tra le intenzioni della società e quelle dei due attaccanti. La questione non è delle più semplici da gestire. Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. L’ipotesi più probabile, a questo punto, e che i due giocatori a gennaio possano prendere in considerazione eventuali offerte, che non mancano, è accordarsi con un altro club".