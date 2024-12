Gazzetta - Avanza Taylor dell'Ajax a centrocampo: la strategia di ADL

Rinforzi per puntare alla vetta e per completare l'organico. Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli lavora all'arrivo di un centrocampista, non solo di un difensore.

Torna di moda il nome di Kenneth Taylor dell'Ajax, anni 22, oolandese, accostato già in passato al club azzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società di De Laurentiis potrebbe provare ad acquistarlo già anche in vista del futuro come investimento per l'immediato e per le prossime stagioni.