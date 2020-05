Gazzetta - Azmoun, spunta il Milan ma Napoli è avanti: lo Zenit abbassa le richieste

Tra i vari obiettivi che il Napoli ha messo nel mirino per il reparto offensivo c'è Sardar Azmoun, classe '95 dello Zenit San Pietroburgo, sul quale però va registrato anche l'interesse del Milan, new entry nella corsa all'attaccante iraniano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club azzurro è assai avanti nelle trattative e, soprattutto, a differenza dei rossoneri gioca con una vera prima punta, il ruolo in cui Azmoun funziona meglio.

PREZZO CALATO - La stampa russa da diverse settimane racconta di una richiesta di 30 milioni da parte dello Zenit per lasciar partire il giocatore, ma la Rosea fa sapere che l'emergenza-Coronavirus ha abbassato il prezzo. Di conseguenza, 25 milioni potrebbero essere sufficienti per strappare il bomber dell'Iran alla concorrenza e portarlo in Italia.