Gazzetta - Cercasi bomber: Jovic il preferito, Fabian carta per il Real. Rispuntano Mateta e Pinamonti

Durante la prossima finestra di trasferimenti molto probabilmente Arkadiusz Milik lascerà il Napoli e il tandem De Laurentiis-Giuntoli sarà costretto ad attingere dal mercato per il ruolo di successore. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna si sofferma proprio su questo tema e fa tre nomi: Luka Jovic, Jean-Filippe Mateta e Andrea Pinamonti. Il serbo del Real Madrid è l'obiettivo principale, ma è stato pagato 60 milioni l'estate scorsa e il club spagnolo vorrebbe evitare minusvalenze. L'idea sarebbe quella di trovare una formula alternativa, come il prestito (anche biennale). Al Real Madrid, inoltre, piace molto Fabian Ruiz e per questo potrebbe essere interesse comune trovare una soluzione.

LE ALTERNATIVE - Altra opzione è Jean-Philippe Mateta, centravanti classe '97 in forza al Mainz, autore di 14 gol in 34 gare lo scorso anno. In questa stagione ha fatto più fatica, ma il Napoli lo segue da tempo e già a gennaio ha provato ad acquistarlo, sbattendo però sulla richiesta da 40 milioni della società tedesca. Infine l'ultima alternativa è Andrea Pinamonti. Al Genoa non ha numeri da goleador, ma è un classe '99, attaccante dell'Under 21, che potrebbe presto esplodere. Da questi tre prospetti dovrebbe venir fuori il prossimo centravanti azzurro.