Gazzetta - Chiesa, Dorgu e un "botto scudetto" coi soldi di Kvaratskhelia

Quali acquisti per il Napoli in caso di cessione di Kvaratskhelia al Psg? Di affari in entrata parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Piace Chiesa del Liverpool anche se l'ingaggio è alto. Nel mirino anche Dorgu del Lecce.

Il quotidiano scrive: "Dorgu è anche un “Under”, non occuperebbe caselle in lista. E magari permetterebbe al Napoli di chiudere con un altro botto. Già, perché in questa nuova gestione napoletana, una cosa pare chiara: occhio ai colpi di scena".