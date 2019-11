Gazzetta contro Ancelotti: "Le sue incertezze pesano, Napoli senza identità per colpa sua!"

C'è Carlo Ancelotti sul banco degli imputati dopo il terzo k.o. della stagione e la classifica che si fa sempre più nera. La Gazzetta dello Sport se la prende con l'allenatore azzurro, confrontando il suo cammino con quello di Sarri. Il bilancio ovviamente non sorride a Carletto, che perde anche il confronto con il suo Napoli di un anno fa. La Rosea si scaglia contro di lui nella sua edizione odierna: "Onore al curriculum di Ancelotti, che resta la sua garanzia. Ma, da queste parti, finora non ha portato nulla di nuovo. Anzi, rispetto al percorso intrapreso da Maurizio Sarri, nel suo triennio napoletano, le differenze cominciano a emergere.

[...] Il Napoli attuale, invece, stenta e ha ottenuto soltanto 18 punti in 11 partite, peggio aveva fatto soltanto nella stagione 2011-12 (16 punti). Mancano i risultati, la qualità del gioco e la continuità nelle prestazioni. Le incertezze di Carlo Ancelotti stanno pesando sui risultati: questa squadra, comunque, non ha un’identità propria. E ciò significa che l’allenatore non è riuscito a dargliela. Il Napoli è carente sugli esterni, a centrocampo manca un uomo d’ordine, mentre in attacco continua il momento no di Lozano, Insigne, Callejon e Llorente. La crisi di Koulibaly, poi, ha tolto certezze alla difesa".