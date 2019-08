Gazzetta - Discorso chiuso per James, poco margine per Icardi: possibile new entry per l'attacco

L'ultima settimana di mercato, in casa Napoli ruoterà attorno alla possibilità di acquistare un altro attaccante. Al sodalizio partenopeo forse servirebbe ancora una pedina là davanti, nel reparto che ha appena accolto Hirving Lozano, per provare a competere fino a fine campionato con la Juventus. Ma due pallini si stanno allontanando, uno in particolare. James Rodriguez è freddissimo perché il Real Madrid non apre al prestito, Mauro Icardi un po' meno ma le speranze sono comunque risicate. E il silenzio in conferenza stampa da parte di Carlo Ancelotti non chiarisce un bel nulla.

"Non parlerò di calciatori di altre squadre", dice il tecnico. Per questo non è da escludere un Mister X, senza dimenticare un altro nome seguito da vicino per l'attacco, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Una frase che non chiarisce nulla sulle due questioni che più intrigano i tifosi, James Rodriguez e Mauro Icardi. Per il primo, il discorso dovrebbe essersi chiuso, mentre per il secondo c’è un margine di trattativa di pochi giorni soltanto. E in stand by resta anche Fernando Llorente, anche se non si esclude una new entry per l’attacco entro il 2 settembre.