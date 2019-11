Gazzetta distrugge Ancelotti "Ha fallito, Napoli mai così male dai tempi di Benitez e Mazzarri!"

Il pareggio sul campo del Milan non è una buona notizia per il Napoli, considerando il momento delicato che vive e il periodo nero anche dei rossoneri, che in questo stato potevano essere tranquillamente battuti. E invece no, a San Siro finisce 1-1 e a vincere è soprattutto l'ansia, la paura, il timore di perdere. La Gazzetta dello Sport parla di un vero e proprio fallimento, dal momento che la squadra partenopea era partita con ambizioni da scudetto e dopo 13 giornate è già a -15 dalla capolista Juventus. La Rosea sottolinea come siano pochi quelli che seguono ancora il tecnico di Reggiolo e il fatto che ci sia una rottura tra dirigenza, allenatore e squadra dopo l'insubordinazione del 5 novembre:

"Il progetto tecnico di Carlo Ancelotti è per buona parte fallito, gli resta la possibilità di accedere agli ottavi di Champions League un traguardo, peraltro, raggiunto già da Mazzarri (contro il Chelsea) e da Sarri (contro il Real Madrid). I numeri sono la condanna dell’allenatore, non gli consentono attenuanti, gli ricordano che il suo Napoli non vince da 6 partite (da 5 in campionato) e per trovare una striscia peggiore bisogna andare indietro, al 2013, quando la vittoria mancò per ben 7 giornate. Gli stessi numeri sono ancora più impietosi quando gli ricordano che il suo Napoli ha finora sommato appena 20 punti nelle 13 partite disputate: solo nel 2011-12 la squadra azzurra era partita male con gli stessi punti, poi sempre meglio. Insomma, bisognerà restare aggrappati alla Champions League se si vuole ancora intravedere qualcosa di positivo in questa stagione".