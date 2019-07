Gazzetta ed il retroscena su Manolas: "Ritardo dovuto a Raiola, decisiva la volontà di Kostas"

Ma come mai si è arrivati agli ultimi minuti del 30 giugno per chiudere l’operazione? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport cerca di rispondere a questo interrogativo svelando un retroscena relativo all'affare che ha portato Kostas Manolas al Napoli: "Intanto, come abbiamo già scritto, i contratti a marchio Filmauro sono assai complessi. Prevedono parecchie norme e quei famosi diritti di immagine che andavano valutati. Poi, dall’altra parte del tavolo, c’era un certo Mino Raiola, non proprio uno tenero nelle trattative. Sabato ci sono stati momenti duri da superare. Poi la volontà di venirsi incontro. Perché il Napoli conta su Raiola per portare alla corte di Ancelotti anche Lozano (ai margini se n’è discusso, come sulla situazione di Lorenzo Insigne). E alla fine è stata decisiva anche la presenza a Montecarlo dello stesso Manolas, arrivato ieri. Il greco ha firmato un quinquennale da oltre 4 milioni di euro netti, che arrivano a 4,5 col raggiungimento di bonus ambiziosi. Perché questo Napoli ha tutto per vincere e non si può nascondere".